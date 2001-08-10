Военнослужащие и добровольцы на Сахалине осваивают навыки скоростной стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" военнослужащие мотострелкового соединения и добровольцы осваивают навыки скоростной стрельбы в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Для отработки данных нормативов опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) оборудовали учебные места, имитирующие городскую застройку.

В ходе обучения военнослужащие выполняют передвижение и ведение огня в условиях населённого пункта, они отрабатывают как одиночные упражнения, так и в составе боевых групп.

Стрельба ведётся из-за различных укрытий, таких как разрушенные стены, проёмы окон и дверей. В зависимости с какого укрытия стрелку приходится вести огонь он выбирает положение для стрельбы, то есть "лёжа", "стоя" или "с колена". Во время ведения огня мотострелки постоянно перемещаются, прикрывая друг друга и меняя огневые позиции.

Занятия с военнослужащими ВВО и добровольцами на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).