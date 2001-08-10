Валерий Лимаренко: У сахалинских строителей будет много работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона провел встречу с руководителями строительных компаний и обозначил перспективы на ближайшие годы. Перед строительным комплексом Сахалинской области стоят масштабные задачи по вводу не менее 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, в том числе в целях расселения аварийного жилищного фонда, а также по возведению социально значимых и промышленных объектов, устройству коммунальной и дорожной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Два года подряд островной регион удерживает рекордный результат - 500 тысяч "квадратов" жилья, или порядка 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть от этого объема - социальное и арендное жилье, которое строится для переселенцев из аварийных домов и востребованных специалистов.

Эффективность работы региональных властей в расселении непригодных для проживания домов позволила претендовать на федеральное финансирование. За последние три года Сахалинской области одобрена поддержка из российского бюджета - 19 млрд рублей. Это наибольший объем среди всех регионов страны. Новоселье с 2021 года отметили уже более 10 тысяч человек.

Во всех районах определены строительные площадки, чтобы держать высокую планку по вводу жилья на ближайшие пять лет и на перспективу в несколько десятилетий. Ознакомиться с ними можно с помощью инвестиционной карты Сахалинской области.

Реализуется проекты строительства крупных жилых комплексов со всей необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. К примеру, в южной части областного центра возводится микрорайон "Горизонт", а в северной - "Уюн парк".

- Площадку "Уюн" начал осваивать крупный застройщик - "ПИК" возведет 120 тысяч квадратных метров жилья. Там же завершается создание инфраструктуры еще 180 тысяч "квадратов". Это перспектива ближайших трех лет. Мы хотим, чтобы наши сахалинские строители активно строили жилье. А мы поможем реализовать квартиры с помощью социальных программ, "дальневосточной ипотеки" и других проектов, которые делают цены на недвижимость приемлемыми для большинства семей, - отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

На островах вводится также множество социальных объектов. В этом году сдали детскую школу искусств и физкультурно-оздоровительный комплекс в Аниве, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок" в Южно-Сахалинске. До конца 2023-го должны ввести центр культурного развития, школу на 400 мест и дом-интернат в Шахтерске, сельские дома культуры в Ново-Троицком и Адо-Тымово, спортивную школу восточных единоборств в Южно-Сахалинске, школы в Ногликах и Курильске, детский сад в Крабозаводском, на Шикотане.

К строительству социальных объектов активно привлекают бизнес. Так, за счет средств "Газпрома" в областном центре возводят универсальный спортивный зал и центр водных видов спорта.

С помощью механизма концессии планируется строительство пяти поликлиник в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске, а также хирургического корпуса областной больницы и экологически чистых газовых котельных. Один из самых крупных и значимых концессионных объектов - это передовой кампус Сахалинского государственного университета. Подрядчик по строительству научно-образовательного центра на месте бывшего Дома офицеров уже определен, активная фаза работ начнется в августе. В ближайшее время будет найден подрядчик, который возведет студенческий городок на проспекте Победы.

Валерий Лимаренко рассказал также о проектах в сфере промышленного строительства. В Южно-Сахалинске началось масштабное строительство объездной дороги. Первый этап - участок протяженностью 8 километров - должны сдать уже в августе следующего года, и центр города будет освобожден от грузового транспорта. Промышленные объекты будут выноситься на объездную дорогу, а земли в городе будут отданы под комплексное развитие территорий.

- Вся работа направлена, чтобы в наш регион привлекались инвестиции, создавались новые рабочие места, увеличивалась численность жителей, которые связывают свою жизнь с островами, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - У сахалинских строителей в ближайшие годы и на годы вперед будет много работы. И мы рассчитываем на вас в реализации масштабных проектов. Мы привлекли крупного федерального застройщика, но сахалинские компании ничем не уступают "ПИК". Если у вас возникают вопросы или сложности, немедленно звоните "в колокольчик". Мы всегда открыты для диалога с бизнесом и готовы оперативно находить решения вместе. Нужно интегрировать все силы, чтобы сделать работу строительного комплекса максимально эффективной.