Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский транспортный прокурор встретится с предпринимателями

Сахалинский транспортный прокурор встретится с предпринимателями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием прокурора Дмитрий Лосева по вопросам соблюдения прав и интересов предпринимателей в сфере функционирования объектов железнодорожного, воздушного, водного транспорта и в таможенной сфере пройдет 1 августа с 09.00 до 18.00 в Сахалинской транспортной прокуратуре по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предварительная запись по телефону: 43-32-25 (приемная). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

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