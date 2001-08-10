Сахалинский транспортный прокурор встретится с предпринимателями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием прокурора Дмитрий Лосева по вопросам соблюдения прав и интересов предпринимателей в сфере функционирования объектов железнодорожного, воздушного, водного транспорта и в таможенной сфере пройдет 1 августа с 09.00 до 18.00 в Сахалинской транспортной прокуратуре по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предварительная запись по телефону: 43-32-25 (приемная). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).