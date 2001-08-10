Неадекватный водитель носился по сахалинскому пляжу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неадекватного водителя заметили в воскресенье, 30 июля, на пляже в Садовниках в Холмском районе. Люди рассказали в Telegram "Наш Холмск", что он носился там на большой скорости, к счастью, не задев людей, пишет astv.ru.

Инцидент произошёл около 14 часов дня. Все развивалось так стремительно, что тот, кто описывает события, номер машины запомнить не успел.

"Чрезвычайной наглости случай: мужчина на внедорожнике тёмно-зелёного цвета въехал на пляж, сбил ограждение. Сдавая назад, наехал на надувной круг, раздавил его (страшно представить, если бы там был ребёнок)", - описывает очевидец.

Отдыхающие пытались остановить водителя, но мужчина не отреагировал - газанул и на большой скорости поехал по пляжу, где было очень много детей и взрослых.

"Может, кто-то успел заснять номер, наверное, это в ГАИ. Пляж же официальный, пусть штрафуют неадеквата", - добавляет другой человек.

Также холмчане предлагают властям поставить бетонные ограждения на съездах к пляжу.