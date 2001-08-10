Новый облик: как идет благоустройство общественных пространств в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко не раз подчеркивал, что благоустройство региона является одной из главных задач работы правительства. Благодаря активной деятельности в этом направлении шесть проектов от Сахалинской области стали победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды для регионов ДФО. На их реализацию направят 650 миллионов федеральных средств. Подробнее о планах по преображению области на ближайшие годы — в материале.
В текущем году Сахалинская область выиграла сразу два конкурса проектов благоустройства городов ДФО. В первом удалось получить финансирование в размере 500 млн рублей на создание смотровой площадки на ул. 60 лет Октября и пешеходной лестницы в Курильске, Янтарного парка в Долинске, сквера на ул. Краснофлотской в Корсакове и набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске.
Во втором конкурсе победили те же города, но выделенная сумма возросла до 650 млн.
Набережную Рогатки благоустраивают в шесть этапов. На данный момент к завершающий стадии походит первый из них. В порядок привели южную часть территории у реки.
Проект этого места отдыха выглядит действительно масштабным. Это и амфитеатр с видом на воду, и крытая зона. Также на набережной проведут озеленение, выставят малые архитектурные формы и арт-объекты. Там смогут проводить время сахалинцы всех возрастов.
Губернатор отметил, что место станет центром притяжения населения и визитной карточкой островного региона и сможет заинтересовать не только местных жителей, но и гостей города.
В Долинске на федеральные средства продолжат благоустройство Янтарного парка. Там сделают домик для родника, обустроят детские площадки, спортпавильон и беседки. Основной лесной массив по просьбе жителей будет сохранен.
Проект парка возник уже давно, но из-за нехватки финансовых средств реализовать задуманное не было возможности. Теперь же мечты долинцев станут явью. Завершить первую очередь благоустройства парка планируется до конца года.
Танцующие деревья и Корсаковка
В Курильске в следующем году появится новый необычный Сквер танцующих деревьев. Там появятся маршруты для прогулок с подсветкой, малыми архитектурными формами и рощей.
По словам сотрудника райадминистрации Мурата Ягмырова, новый сквер преобразит город и сделает его еще более комфортным для жителей и туристов. Также он отметил, что обязательно будет проводить там время со своей будущей женой.
У реки Корсаковки в одноименном муниципальном образовании тоже появится место отдыха. Там будут кафе, детская и спортивная площадки и комфортные зоны отдыха.
«Почувствуй Парамушир» и площадь Мира
Жителей Северо-Курильска тоже ждет новое место отдыха. Это набережная Второго Курильского пролива «Почувствуй Парамушир». Фотозона, бинокли, места для рыбалки и смотровая площадка — это лишь часть объектов, которые в скором времени появятся на острове.
По словам главы администрации района Александра Овсянникова, сейчас идет поиск проектировщика для реализации всего запланированного.
А Холмск увидит благоустройство площади Мира. Там проведут комплексную реновацию. На территории проведут озеленение, оборудуют места отдыха и установят фонтан.
По словам дизайнера из Холмска Анны Шеремет, за последнее время город существенно преобразился — обновились фасады, благоустроились места отдыха. Победа на конкурсе проектов городской среды говорит о том, что в муниципальном образовании взяли верный курс на развитие и совершенствование.
Новый облик
За последние пять лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» преобразили около 130 общественных пространств. В 2023 году жители региона увидят преображение еще 20 мест отдыха.
Так, в Невельске на финальной стадии работы на набережной на ул. 70 лет Октября. В Смирных в порядок приводят территорию площади Героя Советского Союза Л.В. Смирных, а в Корсакове ведется благоустройство сквера на улице Краснофлотской. В Охе продолжается благоустройство Обелиска в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов.
Островной регион с каждым годом становится все краше. В городах появляются не только объекты благоустройства, но и совершенствуется инфраструктура в целом. Жизнь населения становится комфортной и безопасной.
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