На Сахалине открылся первый электрокаршеринг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Взять напрокат экологически чистый автомобиль теперь можно в Южно-Сахалинске. Пользоваться сервисом очень удобно – через специальное мобильное приложение GreenCrab. С его помощью можно отслеживать, где припаркованы свободные автомобили. Служба электрокаршеринга в областной столице запущена в рамках сотрудничества между правительством Сахалинской области и ПАО «РусГидро».

В распоряжении жителей и гостей Южно-Сахалинска – 15 электромобилей китайской марки JAC. Это комфортные кроссоверы, приспособленные для их эксплуатации в сахалинских климатических условиях. Электрокары имеют российский сертификат безопасности.

– Сегодня впервые удалось посидеть за рулем электромобиля. Необычные ощущения, когда двигатель «не рычит». В салоне комфортно, хорошо работает кондиционер, что особенно важно в такую жаркую погоду, – поделился житель Южно-Сахалинска Александр Попов.

Автолюбителям доступны поминутный, почасовой и посуточный варианты аренды. Стоимость аренды составляет от 9 рублей за минуту, 420 рублей – час, 3500 – сутки.

– Пользоваться электрокаршерингом очень просто и удобно. Нужно скачать мобильное приложение, пройти регистрацию, приложить паспорт, водительские права и фото, привязать банковскую карту. Все это занимает пять минут вместе с одобрением. Если с документами все в порядке, вас допускают к управлению автомобилем, – рассказал генеральный директор ООО «РусГидро Каршеринг» Михаил Киселев

На одной зарядке электрокар может проехать порядка 250-280 километров. Продолжительность пути зависит от манеры управления, рельефа местности, использования кондиционера и других факторов.

Первый сахалинский электрокаршеринг GreenCrab территориально охватывает не только областной центр, но и южные районы: Холмский, Невельский, Анивский, Корсаковский. В то же время, оставить электромобиль по окончанию поездки возможно только на территории Южно-Сахалинска.

– Мы будем расширять диапазон использования каршеринга. Основное условие – хорошие покрытие зоны 2G, чтобы автомобиль всегда был на связи. По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы ведем большую работу по расширению использования экологически чистого транспорта. Основным препятствием для покупки электрокара до недавнего времени было отсутствие электрозаправок. Теперь их в области более 320. Каршеринг решает еще одну важную задачу. Сахалинцы могут взять авто напрокат, оценить преимущества машины на электротяге и в дальнейшем приобрести собственную, – отметил исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.

– Мы переводим на экологически чистое топливо индивидуальные жилые дома, энергетику, общественный транспорт. Поощряем граждан использовать в своих автомобилях газобаллонное оборудование. Создаем необходимую инфраструктуру. Газонаполнительные станции, электрозаправки открываются не только в областном центре, но и в других муниципальных образованиях. В результате на островных дорогах чаще встречаются автомобили, использующие газ или с гибридными двигателями, – подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.

Открытие электрокаршеринга в Южно-Сахалинске – еще один важный шаг в деле сохранения уникальной природы островов и здоровья людей. Новый сервис будет встроен в единый транспортный каркас Южно-Сахалинска и внесет значимый вклад в улучшение экологической обстановки в регионе.