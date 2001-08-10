Гранты до 500 тысяч рублей получат сахалинские предприниматели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе завершилось обучение основам ведения дела. Участниками бесплатного курса от центра "Мой бизнес" стали более 50 человек. Все они смогут претендовать на финансовую поддержку от минэкономразвития, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.
- В течение двух недель мы работали в режиме онлайн, а сегодня участники представят мини-комиссии свои будущие проекты, - рассказала тренер курса Елена Лапа. - Это поможет получить обратную связь и почувствовать себя более уверенно в подготовке конкурсных документов на гранты. Проекты разные. Кто-то планирует создать производственный бизнес, другие предоставляют услуги по образованию детей, есть спортивное направление.
Грантовая поддержка от министерства экономического развития области доступна для социальных предприятий и молодых людей до 25 лет, которые уже развивают или только планируют создать своё дело. Обучение - обязательное условие для её получения.
- Я работаю с марта прошлого года, занимаюсь реставрацией подушек, перин и одеял, - рассказала основательница салона-ателье "Соня" Ольга Базанова. - Предоставляю скидки социально уязвимым категориям - пенсионерам и инвалидам, поэтому вошла в реестр социальных предпринимателей. На грантовые средства хочу докупить сырьё и частично оплатить аренду помещения. Данное обучение помогло разобраться с тонкостями получения господдержки.
- Мой проект называется "Шелкография", - рассказал Владимир Майничев. - Я работал в лагере вожатым-стажёром и там столкнулся с проблемой, что на Сахалине никто не делает цветную печать на футболках. Так и зародилась моя идея. Я планирую разрабатывать полноценный мерч - вещи с символикой бренда. Конечно, хотел бы получить поддержку правительства, так как мой проект позволит создать новые рабочие места.
Грантовая поддержка молодых и социальных предпринимателей в регионе действует с 2021 года. В прошлом году её получили 23 жителя области на общую сумму свыше 10 млн рублей. На одного человека выдают до 500 тысяч. В этом году финансирование программы составляет около 15 млн рублей.
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