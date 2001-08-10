Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается внедрение дизайн-кода. Предприниматели Южно-Сахалинска активно подключаются к этой работе и обновляют свои вывески, фасады, входные группы, информационные и рекламные конструкции, приводя их в соответствие утвержденным правилам по формированию общей стилистики городского пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, один из продуктовых магазинов города обзавелся новой вывеской.
- Мы открылись месяц назад, обратились в администрацию Южно-Сахалинска, прошли все необходимые согласования, заказали новую вывеску по всем правилам. Очень важно, чтобы она была привлекательной. И здорово, что благодаря дизайн-коду город заметно преображается, - сотрудник магазина "Азия" Феруза Бегмирзаева.
Напомним, дизайн-код - это свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).
Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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