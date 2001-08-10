В Сахалинскую область идут дожди, но станет прохладнее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинскую область покидает сильная жара, а на смену ей придут дожди. Прогноз погоды на 29 июля - 4 августа опубликовал astv, с ссылкой на Сахгидромет.
В выходные дни, 29-30 июля, на погоду Сахалина будет оказывать поле пониженного давления с активными фронтальными разделами. Ожидаются дожди разной интенсивности. Температура ночью 12-17 градусов, на юге до 20 градусов; днем 17-22, в долинах 23-28 градусов.
К понедельнику на смену уходящему на восток циклону на остров распространится поле повышенного давления. Будет преобладать погода без осадков, в дневные часы на 2-3 градуса станет прохладнее.
Но уже во вторник с Хабаровского края к Сахалину приблизится следующий циклон с фронтальными разделами.
Вновь пройдут дожди, температурный фон существенно не изменится. К концу недели дожди прекратятся, температура ночью 11-16 градусов, днем воздух прогреется до 18-23 градусов.
На Курильских островах в выходные дни, 29 и 30 июля, и до середины предстоящей недели будет преобладать неустойчивый характер погоды с дождями разной интенсивности и порывистым ветром. Температура на юге ночью 15-20 градусов, днем 22-27. На севере в ночные часы 9-14 градусов, днем 12-17. К концу недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится на 3-5 градусов.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью без существенных осадков, температура 18-20 градусов; днем возможен небольшой дождь, максимальная температура 25-27 градусов. В воскресенье, 30 июля, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем 26-28.
Кстати, в Южно-Сахалинске 27 июля был превышен максимум этого дня на 0,8 градуса и составил 30,2 градуса. Хотя максимальные значения этого месяца превышены не были.
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