В Южно-Сахалинске состоялся праздник двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Яркое представление во дворе на улице Комсомольской, 151А собрало взрослых и детей соседних домов. Организатором праздника выступил клуб "Альтаир" Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в ЦМИ, подобные мероприятия проходят в Южно-Сахалинске еженедельно. Для каждого двора специалисты учреждения готовят особую программу.

- Наш праздник направлен на сплочение соседей, занятость детей в период каникул, на то, что мы дарим эмоции, хорошее настроение всем, кто живет в этом дворе, - рассказала специалист по работе с молодежью ЦМИ Светлана Инявкина.

В этот раз для маленьких южносахалинцев работал аквагрим. Специалисты ЦМИ подготовили красочную развлекательную программу с участием аниматоров. В настоящий восторг самых юных зрителей привело шоу мыльных пузырей.

- Лето - пора отпусков, отдыха. Поэтому в городе проводим такие мероприятия для того, чтобы немного разнообразить досуг наших юных горожан, - отметил депутат Городской Думы Николай Артеменко.

Добавим, праздники проходят при хорошей погоде в разных дворах областного центра. Информация о предстоящих мероприятиях размещается на досках объявлений в подъездах.