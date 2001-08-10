Добровольцы на Сахалине совершенствуют мастерство стрельбы из 120-мм миномётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" добровольцы и военнослужащие мотострелковых подразделений совершенствуют мастерство стрельбы из 120-мм миномётов "Сани", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий миномётные расчёты, отрабатывают нормативы по занятию и маскировке огневых позиций, приведению артиллерийских орудий в боевое положение, а также выполняют корректировку огня с помощью квадрокоптеров.

Получив оперативную информацию, командиры миномётных подразделений выполняют огневое поражение по мишеням в виде бронетранспортёров, танков и автомобилей «противника».

После уничтожения основных вражеских сил военнослужащие отрабатывают методику подвижного заградительного огня по указанным направлениям, фиксируя поражение при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Занятия с добровольцами на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции (СВО).