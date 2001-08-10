В областном центре прошел фестиваль национальных культур

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль, посвященный Международному дню дружбы, прошел в сквере главной областной библиотеки 27 июля. Мероприятие проводилось при поддержке Ассамблеи народов Сахалинской области. Участниками вечера стали представители землячеств и диаспор островного региона, постоянные читатели и гости библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

С приветственными словами к присутствующим обратились представитель Нивхского народа, заведующий отдела региональных художественных проектов Сахалинского областного художественного музея Елена Ниткук и председатель региональной общественной организации «Землячество Горного Алтая» Антонина Кинова. Они поделились с гостями своим мнением о фестивале и поздравили их с наступающим Международным днем дружбы, который отмечается ежегодно 30 июля.

К гостям также обратилась председатель Сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии Байкал» Цырендоржиева Ольга.

- У нас на острове живет множество разных национальностей. Мы живем бок о бок друг с другом. Могу с гордостью сказать, что наша областная универсальная библиотека объединяет все народы, которые проживают в нашем островном регионе. И мне хочется выразить слова благодарности всем работникам областной библиотеки. Приходя в библиотеку, ты видишь, что уже на входе тебя всегда встречают с доброй улыбкой. Возникает чувство, что ты приходишь домой.

В этот вечер присутствующих ожидала насыщенная культурная программа. Гостям были представлены номера от участников разных танцевальных коллективов: студии восточного танца «Джамиля», групп «Химанг» «Ариранг». Также участников фестиваля порадовали песнями Юля Гоголева, Таалайбек Кутманкулов, Надежда Жамьянова, Александр Булыгин и Алена Палицкая. Галина Хисамова и Михаил Лобко прочитали гостям стихи. Также на фестивале выступил ансамбль этнокультурного центра «Люди Ых миф» «Люди Сахалина».

К концу мероприятия гости смогли поучаствовать в «открытом микрофоне» и продемонстрировать свои таланты в исполнении песен и частушек. После чего все участники фестиваля собрали хоровод и вели его под музыку разных народов.