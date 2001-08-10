Население в Сахалинской области уменьшилось на 736 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За пять месяцев текущего года в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 1854 родившихся и 2590 умерших. Естественная убыль составила 736 человек, за аналогичный период 2022 года убыль составляла 1109 человек, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: «Курильский городской округ», «Южно-Курильский городской округ» и городской округ «Город Южно-Сахалинск».

В области зарегистрировано 1213 браков и 1135 разводов против 1154 браков и 992 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2022 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-май 2023 года на Сахалин и Курилы прибыло 7399 человек, из которых 42,5% - на постоянное место жительства. Выбыло 7308 человек, из которых 79,5% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. Миграционный прирост составил 91 человек. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 2292 человека.

Узнать больше о социальных, демографических, экологических и других общественных процессах в Сахалинской области можно на официальном сайте Сахалинстата.