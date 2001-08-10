В Сахалинской области выросло производство молока и овощей закрытого грунта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Результаты работы регионального правительства в сельском хозяйстве и торговле озвучили на сессии по итогам первого полугодия 2023 года, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. На сегодня островная область демонстрирует одни из лучших показателей на Дальнем Востоке по обеспеченности картофелем, тепличными овощами, яйцом куриным. Развивается торговая сеть экономформата, где социально значимые товары реализуются с минимальной торговой наценкой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С начала года в островном регионе произвели 27 тысяч тонн молока - на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства обусловлен реализацией инвестиционных проектов. "Грин Агро-Сахалин" ввел животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. "Совхоз Корсаковский" увеличил молочную продуктивность коров.

Выросли показатели и по производству овощей закрытого грунта - с начала года на островах собрали почти 5 тысяч тонн. Самообеспеченность островного региона островной продукцией растет благодаря внедрению новых агротехнологий и применением высокопродуктивных сортов.

- Положительный эффект дают меры поддержки островных сельхозпроизводителей. В прошлом году были повышены ставки субсидий на внесение минеральных удобрений и проведение мелиоративных мероприятий, а также обеспечен механизм авансирования государственной поддержки, - рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия Инна Павленко.

В Сахалинской области сохраняются также высокие показатели по производству яйца куриного (с начала года - более 61 млн штук) и картофеля. По этим направлениям островной регион занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке.

Ключевой фактор высокой урожайности картофеля - приобретение семян элитной репродукции, благодаря чему происходит сортообновление и общее оздоровление семенного фонда. Затраты на приобретение семян островным сельхозпроизводителям компенсируют благодаря мерам поддержки из областного бюджета.

Больше четверти всего продовольствия, которое реализуется на Сахалине и Курилах, произведено островными предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности. Развитие местного производства позволяет круглый год обеспечивать островитян качественной и свежей продукцией, а также сдерживать цены на социально значимые товары.

По поручению главы региона Валерия Лимаренко на островах расширяется торговая сеть экономформата. Сегодня во всех районах области работают 153 социальных магазина, где 40 наименований самых ходовых продуктов продаются с минимальной торговой наценкой. В перечень входят хлеб, мясо, птица, рыба, яйца, сливочное и подсолнечное масло, мука, крупы, макаронные изделия, молочная продукция, колбасы, картофель, овощи. Покупатели могут легко найти социальные товары по ярким цветным ценникам.

Кроме социальных магазинов, в сеть экономформата также входят павильоны региональных товаропроизводителей и мобильные торговые объекты, которые работают в отдаленных микрорайонах и селах. С каждым годом растет количество ярмарок, что также поддерживает ценовую доступность.

Отметим также, что в Южно-Сахалинске сегодня идет строительство агропромышленного парка с оптово-распределительным центром, который позволит круглый год обеспечивать жителей региона свежей и качественной продукцией. В составе объекта - современные складские помещения, способные создать температурный режим для самых разных видов продуктов, а также обеспеченные всем необходимым площади для пищевых производств. С запуском агропарка сократятся потери при хранении и увеличится переработка продукции местного производства.