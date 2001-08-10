Сегодня в Южно-Сахалинске частично перекрыт проезд по нескольким улицам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ямочный ремонт будет проведен на ул. Комсомольской, в районе пересечения с ул. Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На содержании улично-дорожной сети Южно-Сахалинска в ночь на 28 июля были задействовано 44 единицы техники, днем будут трудиться 114 спецмашин и 133 человека.

С 28 июля по 31 июля закрыт сквозной проезд по ул. Физкультурной на пересечении с ул. Фабричной, где продолжается капитальный ремонт. Объезд возможен по улицам Комсомольской и Сахалинской.

28 июля до 17.00 частично ограничен проезд на ул. Ленина в районе здания Пенсионного фонда. Движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.

До вечера 28 июля ограничен сквозной проезд в районе жилого дома №5 по ул. Шебунина. Здесь ведутся строительные работы по прокладке подземного трубопровода канализации для будущего отделения поликлиники №2. Объезд возможен по ул. Живописной, Рассветной и Нежинской.

До 30 июля продлено частичное ограничение движения на пересечении улиц Поповича и Амурской - закрыта часть одной полосы по юго-восточной стороне перекрестка.

До 31 июля ограничено движение на внутриквартальном проезде в районе здания № 64А по пр. Мира от ул. Бумажной до дома №66 по пр. Мира (ТЦ "Коралл"). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Ориентировочно до конца июля ведутся ремонтные работы по пр. Победы в районе дома №19.

На ул. Железнодорожной в районе дома №1А по пер. Отдаленному в связи с реконструкцией сетей водоотведения закрыта для движения одна полоса по восточной стороне. Объезд - по полосе встречного движения. Ограничения планируются до конца июля.

Для движения закрыт 15-метровый участок с восточной стороны ул. Комсомольской, напротив дома №152. Ограничения продлятся до 15 сентября. Здесь ведутся подготовительные работы по замене инженерных сетей.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Подрядчик планирует закончить первый этап работ на одном из участков к 10 августа. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы продолжаются работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса № 34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся до середины августа.

Также на ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Полностью завершить ремонт на участке планируется к 10 августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

Напоминаем, по ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

С 31 июля по 4 августа будет закрыт проезд для транспорта по ул. Амурской между домами № 137А и №139. Объезд данного участка возможен по пр. Победы или ул. Поповича.

С 1 по 4 августа будет закрыт проезд по ул. Курильской в районе дома № 3 по ул. Чехова (восточнее пересечения улиц). Проезд будет возможен по улицам Невельской и Хабаровской.

С 7 по 9 августа будет ограничено движение транспорта в межквартальном проезде, расположенном западнее дома №15 по ул. Фабричной. При этом сама ул. Фабричная для проезда будет свободна.

С 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.