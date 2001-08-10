Власти Сахалинской области поддержат фундаментальные научные исследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области и Российский научный фонд объявили о проведении первого регионального грантового конкурса на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными малыми научными группами. Цель - стимулирование и поддержка развития научного потенциала субъекта Федерации. Порядок проведения конкурса утвердил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Организаторы конкурса намерены поддержать авторов работ в приоритетных для региона отраслях знаний. Среди них - рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых, энергетических и биологических ресурсов; экология и вопросы изменения климата; общественные, гуманитарные и социальные науки; математика, механика и физика, энергетика; медицина, сохранение здоровья, технологии, увеличивающие возможности инвалидов; новые технологии в животноводстве и растениеводстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции; цифровое развитие; космические и авиационные технологии; инженерные науки и робототехника; новых транспортные технологии; нефтепереработка и нефтегазохимия; инновационное развитие аква- и марикультуры; развитие водородного, лесного, угольного, рыбного кластеров.

- На получение грантов могут рассчитывать ученые, чьи работы будут способствовать дальнейшему развитию экономики и социальной сферы нашей области. Например, помогут без ущерба окружающей среде использовать природные ресурсы и восстанавливать их. Внедрять перспективные технологии, в частности, связанные с добычей и переработкой нефти и газа. Отмечу, что сейчас мы в рамках национального проекта "Наука и университеты", запущенного по инициативе Президента РФ Владимира Путина, приступаем к созданию в Южно-Сахалинске Кампуса "СахалинTech" на базе островного университета. Это будет научный и образовательный центр мирового уровня. Мы рассчитываем, что в дальнейшем участники конкурса примут активное участие в развитии нашего кампуса. Это поможет поднять уровень образования в регионе, создаст дополнительные возможности для самореализации островной молодежи, - сказал Алексей Белик.

Объем финансирования для победителя конкурса составит два миллиона рублей. Сумму в равных долях выделят правительство Сахалинской области и Российский научный фонд. Срок реализации фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований - не более двух календарных лет.

Более подробная информация о конкурсе размещена по адресу: https://minsvyaz.sakhalin.gov.ru/web/app/?id=281. Заявки принимаются с 28 июля 2023 года по 2 октября 2023 года.