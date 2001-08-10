Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан получили электронные уведомления о размере будущей пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года отделение Социального фонда России по Сахалинской области направило 5 тысячам 86 сахалинцам и курильчанам проактивные уведомления о размере будущей пенсии. Сведения поступили в личный кабинет на портале Госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет, рассказали ТИА "Острова " в региональном фонде пенсионного и социального страхования.
В уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В документе также указаны сведения о пенсионных накоплениях, если они формируются у гражданина.
Проактивное информирование о состоянии лицевого счета в СФР дает гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права. При этом гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при назначении пенсии будут учитываться дополнительные критерии для определения ее размера. За шесть месяцев нынешнего года уведомления о размере будущей пенсии получили 2 тыс. 312 сахалинок и 2 тыс. 774 сахалинца.
Гражданам, у которых нет учетной записи на портале Госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах Социального фонда.
Напомним, проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.
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