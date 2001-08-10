Сахалинэнерго проводит реконструкцию системообразующей ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к работам по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей подстанции «Лермонтовка» и «Краснопольская». ЛЭП играет важную роль в надежном энергоснабжении потребителей острова, являясь частью северного кольца островной энергосистемы. От нее также зависит стабильная подача электроэнергии Макаровскому и Углегорскому районам, рассказали ТИА "Острова" в энергитической компании.

Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.

Линия, общей протяженностью свыше 67 километров, введена в эксплуатацию около 50 лет назад.

Реконструкция линии пройдет в несколько этапов. Энергетики заменят наиболее проблемный участок ЛЭП протяженностью свыше 20 километров, который пролегает в труднодоступной горной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда.

Для обеспечения большей устойчивости линии при неблагоприятных погодных условиях предусматривается сокращение длины пролетов, замена и установка дополнительных опор с антикоррозийным покрытием, существующего провода на антигололедный, а также арматуры и изоляции.

Планируется, что реконструкция данного участка ЛЭП завершится в 2024 году.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.