Сахалинэнерго проводит реконструкцию системообразующей ЛЭП "Лермонтовка - Краснопольская"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к работам по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей подстанции «Лермонтовка» и «Краснопольская». ЛЭП играет важную роль в надежном энергоснабжении потребителей острова, являясь частью северного кольца островной энергосистемы. От нее также зависит стабильная подача электроэнергии Макаровскому и Углегорскому районам, рассказали ТИА "Острова" в энергитической компании.
Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.
Линия, общей протяженностью свыше 67 километров, введена в эксплуатацию около 50 лет назад.
Реконструкция линии пройдет в несколько этапов. Энергетики заменят наиболее проблемный участок ЛЭП протяженностью свыше 20 километров, который пролегает в труднодоступной горной местности и часто подвергается разрушительному воздействию гололеда.
Для обеспечения большей устойчивости линии при неблагоприятных погодных условиях предусматривается сокращение длины пролетов, замена и установка дополнительных опор с антикоррозийным покрытием, существующего провода на антигололедный, а также арматуры и изоляции.
Планируется, что реконструкция данного участка ЛЭП завершится в 2024 году.
Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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