Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым годом жизнь на Сахалине и Курилах становится более комфортной. Улучшения наблюдаются во всех сферах от строительства до медицины. А направление задают национальные проекты, которые реализуются по инициативе президента во всех регионах России. Внушительный результат островной регион показал в 2023 году.

Здравоохранение

Островная медицина за несколько лет шагнула далеко вперед в своем развитии. Удалось увеличить продолжительность жизни населения на полтора года. Сократилось и количество летальных случаев от онкологических заболеваний. Чтобы добиться еще больших результатов, было принято решение увеличить расходы на сферу до 5,3 млрд рублей. На эти средства планируется сохранить заработную плату медицинского персонала и провести капремонт медучреждений в муниципальных образованиях.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" сразу несколько больниц региона получили новое современное оборудование. Так, областной онкодиспансер пополнился аппаратом для хирургов, который существенно упрощает проведение сложных операций на органах брюшной полости. Оборудование проектирует объемное изображение на экран в формате 4К. Благодаря такой системе хирурги подходят к опухоли на минимальное расстояние и за короткое время удаляют ее без травматизации лимфатических узлов.

В городской больнице имени Анкудинова в областном центре появились транспортные аппараты искусственной вентиляции легких и функциональные кровати. Они оборудованы несколькими возможностями вентиляции: через трубку, маску, в принудительном или вспомогательном режиме. Малый размер упрощает транспортировку оборудования.

В Синегорске паллиативный центр пополнился современной мебелью, которая максимально адаптирована для больного и позволяет сделать его пребывание в больнице более комфортным.

В районах области появляются и новые медпункты. В начале года фельдшерско-амбулаторный пункт открыли в селе Пятиречье Холмского района. Медпомощь теперь оказывают жителям сразу трех сел. Пятиречья, Чистоводного и Ожидаево. Также в ФАПе пациенты смогут вакцинироваться и проходить плановую диспансеризацию.

Еще несколько ФАПов построят в селах Восточное, Сосновка и Лесогорск, а новая поликлиника появится в Тымовском. В областном центре запустят гинекологическое отделение в областной больнице.

Кроме того, продолжается строительство корпуса КДЦ на 900 посетителей в сутки, а также поликлиники в Дальнем.

В планах у властей не только строительство новых учреждений, но и капитальный ремонт старых. В этом году работы по улучшению центральных райбольниц проведут в пяти районах области - Холмске, Ногликах, Охе, Смирных, Углегорске и Южно-Сахалинске.

Помимо этого, в регионе по инициативе Валерия Лимаренко заработал проект "Проводники здоровья", в котором волонтеры оказывают всестороннюю помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и болезнями щитовидной железы. Добровольцы решают проблемы с записью к врачам и другими возникающими у больных вопросами. Также губернатор проводит личные приемы граждан, где решает проблемы населения в индивидуальном порядке.

По мнению политического эксперта Константина Труфанова, команда губернатора показала свою эффективность при работе в постоянно меняющихся условиях. Главе региона удалось сохранить все социальные обязательства и проекты и даже увеличить их число.

Строительство

Этот год отметился завершением крупных строек. Одной из главных является самый большой в ДФО аэровокзал, площадью 47 тысяч "квадратов. Запустят его уже 7 августа. Мощность аэропорта рассчитана на 1000 пассажиров внутренних рейсов и более 600 международных в сутки. С высоты сам комплекс похож на побережье моря с кромкой прибоя.

Недавно началось строительство кампуса мирового уровня СахалинTech. Объект возведут в рамках нацпроекта "Наука и образование". Средства выделят из федерального бюджета. В здании будут предусмотрены не только обычные кабинеты для занятий, но и технопарк, научные лаборатории и оранжерея. Также на проспекте Победы появятся новые современные общежития для 1,5 тыс.студентов. Закончить строительство планируется в 2026 году.

По словам политолога Алексея Дедюхина, губернатор региона показал высокий результат своей работы и заслужил доверие федеральных властей. Поэтому все крупные проекты беспрепятственно получают поддержку "сверху".

Без остановок продолжается возведение нового жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Островной регион выбился в лидеры по темпам расселения аварийного жилфонда в РФ. В 2022 году область получила 10 млрд рублей на эти цели. В 2023 году было получено еще 6,1 млрд рублей.

Сейчас количество переселенцев достигал 1,7 тыс.человек. До конца этого года власти рассчитывают расселить еще 4 тысячи местных жителей.

В островной столице продолжается строительство ЖК "Уюн парк". Первую очередь сдадут уже этой осенью. Комплекс будет оборудован магазинами, кафе, а также спортплощадками и зонами отдыха.

Не забывают власти и про соцобъекты. Например, в Аниве за этот год открыли детскую школу искусств и ФОК.

Благоустройство

В регионе в активной фазе работы ремонт подъездов. До конца года планируется охватить 4 тысячи объектов. Сейчас уже готовы 1,5 тыс. Чтобы ремонт не вышел "в копеечку" для УК, власти компенсируют до половины затрат на эти цели. Всего в бюджете предусмотрено 255 млн рублей.

Больше всего подъезда сделали в Южно-Сахалинске - 643. На втором месте Долинский район - 119. К благоустройству подключились и сами жители. Они наносят на стены в домах рисунки. В конце года с помощью голосования выберут самый красивый подъезд в области.

Весной состоялось общественное голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Жители Сахалинской области выбрали проект общественного пространства, который они хотят видеть в ближайшее время. Участие приняли 54 тысячи человек. Такой ажиотаж понятен - победившие в том году общественные пространства уже появились в районах. Среди них, например, полюбившийся всем пляж "Анивское взморье" с оформленной пешеходной зоной, скамейками и игровыми площадками.

В этом году началось благоустройство набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске. Тем самым, правительство области демонстрирует, что все бюджетные средства работают на благо людей.

Всего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году благоустроят 20 объектов за федеральные средства. Еще пять общественных пространств добавят за счет бюджета региона.

Предпринимательство

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" большим успехом пользуется "Агростартап". Фермерам на Сахалине оказывают всестороннюю поддержку в старте и развитии своего дела. Можно получить не только финансы, но и консультационную помощь по любым вопросам.

В прошлом году гранд на 3 млн рублей выиграла семья Сычевых. На полученные средства они увеличили количество кустов клубники до 10 тысяч и голубики до 1,5 тысячи.

Благодаря проекту на Сахалине в 2023 году запустили первое фермерское хозяйство, где выращивают овец и бананов.

Строительство дорог

Не прекратил свою работу на Сахалине и проект "Безопасные и качественные дороги". В июне завершили восстановление 1,2 км дороги Южно-Сахалинск - Оха в районе Новоалександровска. Еще один участок этой трассы начали ремонтировать в Тымовском районе.

Всего в этом году капитально отремонтируют 17 дорог на площади 38 км. На реализацию выделено 9,4 млрд рублей.

Также продолжается и ликвидация ям на всех дорогах региона.

Национальные проекты - это ориентир развития для всех регионов страны. При эффективном исполнении федеральных задач Сахалинская область получает дополнительную поддержку во всех сферах, что, безусловно, повышает качество жизни населения.