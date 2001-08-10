В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа ведется в областном центре в рамках транспортной реформы. С момента старта масштабной перезагрузки сферы общественных перевозок в городе появилось 70 дополнительных остановочных пунктов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа по вводу остановок ведется поэтапно. Остановочные пункты появились на основных улицах: Ленина, Сахалинской, на проспекте Мира. А также на тех улицах, где ранее маршрутов не было - на Пограничной, Детской, Железнодорожной, Горького, Больничной.

Как рассказал директор центра управления городской мобильностью Александр Попов в настоящее время в областном центре продолжается реализация транспортной реформы. Одно из ключевых мероприятий направлено на создание дополнительной инфраструктуры, которая повысит комфорт пассажиров.

- В этом году мы завершили установку новых 70 остановочных пунктов вместе с павильонами. Новые остановки появились на ул. Ленина рядом с детской больницей, на площади Славы, на ул. Емельянова появилось две остановки в районе поликлиники №4. Также улица Больничная обеспечена транспортной инфраструктурой. Существуют федеральные нормативы, согласно которым расстояние между остановочными пунктами по пути следования должно быть от 400 до 600 метров. А если говорить о пешей доступности, должен быть соблюден норматив в пределах 400 метров, - отметил директор центра управления городской мобильностью Александр Попов.

Добавим, остановочные павильоны выполнены из стекла. Конструкции разработаны в едином стиле. В 2024 году в Южно-Сахалинске планируется оборудовать еще 80 новых остановочных пунктов.