В Южно-Сахалинске прошла акция по борьбе с гепатитом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, южносахалинцам рассказали о заболевании, способах уберечься от него и лечении, рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Профилактическая акция состоялась в одном из торговых центров островной столицы в рамках программы мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа.

Специалисты областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики информировали жителей города о мерах профилактики заражения опасным заболеванием, потенциальных рисках и о том, как важно вовремя обратиться за помощью, а также раздавали буклеты.

Кроме этого, традиционно для всех желающих работала медицинская площадка, где горожане могли проверить свой уровень сахара и холестерина в крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. По итогам обследования каждый пациент получил индивидуальные рекомендации от врача.