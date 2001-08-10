15 советников системы среднего профессионального образования появятся в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 сентября 2023 года к 124 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах присоединятся 15 советников системы среднего профессионального образования.
О новых возможностях, которые ожидают учреждения профессионального образования, интересных событиях и проектах рассказала заместитель министра, директор департамента реализации государственной политики в сфере среднего профессионального образования, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Сахалинской области Елена Фёдоровна Бабина.
- В 2021 году Сахалинская область стала одним из первых 10 пилотных регионов, начавших реализацию Всероссийского проекта "Навигаторы детства". За два учебных года работа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в островных школах показала отличные результаты и доказала значимость новой должности в системе воспитания каждой школы, муниципального образования и региона.
Всего за несколько лет сахалинские советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями не только организовали большое количество воспитательных событий в школах, но и реализовали свои воспитательные мероприятия, активно приняли участие в реализации регионального проекта "Образование. Развитие. Успех", где стали главными проводниками между обучающимися и их родителями в сборе обратной связи. Не менее важную роль советников мы видим и в работе с родителями. Так, по инициативе министра образования Сахалинской области Анастасии Николаевны Киктевой, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями стали соорганизаторами регионального просветительского проекта "Разговоры о важном для взрослых", эффективность в гармонизации детско-родительских отношений подтверждается как самими школьниками, так и их родителями.
С появлением советников в системе среднего профессионального образования мы ожидаем активное вовлечение учащихся в деятельность не только Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", но и активную работу в молодёжных технологических отрядах Сахалинской области. Основными социальными партнёрами при реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства" в учреждениях профессионального образования Сахалинской области станут ГАУ СО "Агентство по развитию человеческого капитала" и Сахалинская областная общественная Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи". Но помимо большой федеральной и региональной повестки, мы в первую очередь ожидаем от новых советников авторские проекты и воспитательные практики, - рассказала Елена Бабина.
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