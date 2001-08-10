Клиенты ВТБ нарастили портфель золотых активов до 50 тонн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Портфель инвестиций в золото клиентов ВТБ достиг 50 тонн, увеличившись с начала года на 40%. Общий объем сделок с металлом на конец июля превысил 28 тыс., рост составил 7%. В среднем инвесторы размещают на обезличенных металлических счетах до 6 кг золота и более 15 кг покупают в физических слитках.
Основной объем в портфеле золотых активов составляют физические слитки - свыше 46 тонн. С начала года их объем вырос на 44%. Портфель обезличенных металлических счетов в золоте с начала года увеличился более чем на 3% и превысил 3,7 тонны. Сегодня на них приходится более 50% в портфеле ОМС банка.
"Золото сохраняет высокие позиции на рынке альтернативных инвестиций, как защитный инструмент для диверсификации портфеля. Состоятельные клиенты чаще предпочитают вкладываться в физическое золото - в первом полугодии мы провели свыше 300 сделок, реализовав 13,7 тонны слитков. Сегодня его доля в инвестиционном портфеле составляет около 5%. При этом вложить средства в этот актив может любой клиент банка - около 80% сделок ОМС приходится на массовый сегмент. Во втором полугодии на рынке возможно некоторое замедление клиентской активности, что обусловлено сезонным фактором, а также определенным насыщением рынка. Однако интерес к золоту в целом все равно сохранится, и у него еще есть потенциал роста в цене до конца года, что может привлечь инвесторов", - комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.
Состоятельные клиенты ВТБ могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 кг без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:29 Сегодня Писатель Евгений Рудашевский обещал представить свой будущий роман о Сахалине читателям нашего острова
10:34 Сегодня Почти 60 тысяч сахалинцев и курильчан стали пользователями мобильного приложения "Острова.65"
10:54 Сегодня Сахалинский специалист сферы ЖКХ рассказала председателю правительства России о проектах ФКГС, реализуемых на островах
09:27 Сегодня На Сахалине главы администраций ускорили ремонт дорог после губернаторской критики
11:28 Вчера В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
09:37 21 Июля Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
15:14 20 Июля У мертвых птиц в Долинском районе выявили птичий грипп типа "А"
09:42 21 Июля Свежую камбалу 21 июля можно приобрести возле ТЦ "Техник" в Южно-Сахалинске
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
Выбор редакции
- 15:19 Сегодня Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
- 15:24 25 Июля Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
- 16:42 24 Июля Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?