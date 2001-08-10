С начала года в Сахалинской области отремонтировали 800 дворов и 1500 подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала этого года на Сахалине и Курилах отремонтировали 800 дворов из почти 1200 запланированных. Работы выполнены во всех муниципалитетах за исключением Южно-Сахалинска и Анивского района. Здесь завершат работу в ближайшие недели. Также выполнен ремонт в 1500 подъездах из 4 тысяч запланированных до конца года. Вопрос обсудили на заседании правительства региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

По плану на этот год текущий ремонт должны провести в 1175 дворах. Работы уже выполнены в 800. В ближайшие дни завершат ремонт в Анивском районе. А Южно-Сахалинску с учетом большого объема работ – в плане более 600 дворов - потребуется еще месяц.

– Прилагаем все силы, в городе работает 10 подрядчиков. Во многих дворах уже все подготовлено к асфальтированию. Работа идет в плановом режиме, планируем сделать все дворы до сентября, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Еще 62 двора в области должны отремонтировать капитально. Сейчас ремонт проведен в 13, остальные в работе. 40 придомовых территорий дворов будут отремонтированы в рамках федерального проекта «1000 дворов».

Как отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна, опережая план, в регионе ведется ремонт подъездов. Немного отстают только в Макаровском и Поронайском районах. Всего в области новый облик приобрели 1,5 тысячи подъездов.

– На этот год у нас в планах 4 тысячи подъездов. Обращаю особое внимание, что в следующем году все остальные тоже должны быть отремонтированы. Это же касается и дворов. Поскольку комфортная городская среда – это в первую очередь подъезды и дворы. И, безусловно, большое внимание мэрам следует уделять озеленению в населенных пунктах, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

По инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений. Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».