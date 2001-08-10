Тихоокеанское
информационное агентство
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учились метать боевые гранаты РГД-5

На Сахалине военнослужащие учились метать боевые гранаты РГД-5

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа ВВО и добровольцы выполнили метание учебных и боевых ручных осколочных гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия проводились на полигоне «Троицкий», где специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат, из положений стоя, с колена и лёжа.

Перед выполнением упражнения военнослужащие сдали зачеты на знание требований безопасности и порядка метания гранат. Первые броски военнослужащие выполнили учебными боеприпасами, отрабатывая при этом дальность и точность броска, после перешли к боевым гранатам.

По условиям выполнения упражнения, одной гранатой поражались ростовые фигуры-мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на удалении до 25 метров.

Особое внимание на занятиях при метании боевых гранат уделялось соблюдению техники безопасности.

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