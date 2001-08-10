Сахалинский специалист сферы ЖКХ рассказала председателю правительства России о проектах ФКГС, реализуемых на островах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля рассказала Михаилу Мишустину о проектах, одержавших победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока. Беседа состоялась в рамках встречи с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений", прошедшего накануне во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональной администрации.

Председатель правительства России поинтересовался у участников встречи, как сложилась их карьера после окончания образовательной программы, о реализованных проектах и дальнейших профессиональных планах.

- Президент всегда говорит о том, чтобы связанность нашей страны мы планировали не только транспортными магистралями, но и возможностями взаимодействия профессионалов в каждой отрасли, - отметил Михаил Мишустин.

В свою очередь Виктория Доля рассказала, что проходила обучение на втором потоке "Архитекторы.рф", являясь главным архитектором города Курильска. В настоящее время она возглавляет сахалинский центр компетенций по вопросам городской среды.

Напомним, в 2022 году региональные центры компетенций (РЦК), созданные в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", заработали во всех субъектах Российской Федерации. По информации специалистов Минстроя России, наблюдается четкая закономерность между эффективностью работы РЦК и качеством реализуемых в каждом регионе проектов благоустройства.

- Вместе с муниципальными образованиями мы готовим заявки для участия во всероссийском конкурсе для субъектов ДФО. В первом конкурсе смогли победить 4 муниципалитета островного региона, в том числе Курильск. Здесь благоустроят смотровую площадку на улице 60 лет Октября и пешеходную лестницу. Вдоль всей протяженности лестницы будет установлена архитектурная подсветка, а на склоне планируется высадить морской шиповник. Там появятся зоны отдыха, скамьи, вазоны, качели, бинокль, - рассказала руководитель Центра.

В 2023 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" проведены два конкурса проектов благоустройства для городов Дальнего Востока. Во II конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, победу одержали сразу 6 островных инициатив. На их реализацию Сахалин и Курилы получат 650 млн рублей.

- Благодаря конкурсу качество жизни на Дальнем Востоке существенно улучшается, увеличивается количество благоустроенных общественных пространств, поэтому хотелось бы выразить большую благодарность за такое нужное решение по проведению отдельного конкурса для субъектов ДФО, - отметила Виктория Доля.

Отметим, "Архитекторы.рф" - это лидерская программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления. Программа разработана "ДОМ.РФ" с целью повышения квалификации российских архитекторов, градостроителей, городских и муниципальных служащих, а с 2023 года и профессиональных географов, экологов, экономистов, политологов, культурологов и социологов, имеющих опыт работы в сфере городского развития.