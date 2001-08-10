Почти 60 тысяч сахалинцев и курильчан стали пользователями мобильного приложения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приложение позволяет самостоятельно записываться к врачу, узнавать о доступных в островном регионе льготах, участвовать в опросах, находить выгодные цены и скидки в местных магазинах, узнавать информацию о рыбных ярмарках. Программу, призванную объединить сахалинские сервисы, регулярно обновляют, добавляют новые функции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Совсем недавно мы обновили сервис "Медицина". Через него можно смотреть историю посещения медорганизации, записывать себя или своих детей на прием к врачам. Также обновился модуль "Доступная цена", с помощью которого островитяне могут собрать потребительскую корзину, а приложение покажет, где купить указанные продукты по самой доступной цене, - рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

В разделе "Наказы" жители области пишут обращения в администрации муниципальных образований - островитяне сообщают о проблемах в подъездах, на придомовых территориях и дорогах.

- С помощью приложения удалось решить проблему с лужей возле моего дома. Из-за воды в дождливую погоду без резиновых сапог пройти было невозможно. Теперь все отлично. Хороший сервис. Сам пользуюсь и всем друзьям советую, - рассказал житель областного центра Сергей Борисов.

Также через сервис можно подать показания счётчиков холодной и горячей воды. Еще одна популярная функция - отправка пуш-уведомлений с информаций о месте и времени продажи свежей рыбы.

Только с начала июля приложение установили две тысячи новых пользователей. Это стало возможным благодаря участию волонтеров проекта "Забота. Защита. Уважение", которые совершают обход сахалинцев и курильчан, помогают установить программу и объясняют особенности работы программы.

Главная задача проекта "Забота. Защита. Уважение" - помощь жителям в решении важных для них проблем. Губернатор Валерий Лимаренко поручил ориентироваться в этой работе на человека, а не на статистику и бумаги, получая обратную связь от сахалинцев и курильчан на каждом этапе оказания услуг.