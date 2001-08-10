Писатель Евгений Рудашевский обещал представить свой будущий роман о Сахалине читателям нашего острова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 июля в Сахалинской областной детской библиотеке прошла творческая встреча с Евгением Рудашевским – популярным писателем, автором более 25 книг, лауреатом нескольких престижных литературных премий. Мероприятие планировали провести в читальном зале, но на него записалось столько желающих, что пришлось перенести общение в небольшой сквер рядом со зданием библиотеки. Здесь собрались юные и взрослые поклонники таланта Евгения Рудашевского, представители творческой интеллигенции, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостя из Москвы тепло приветствовала заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Светлана Анатольевна Аленькова. Она отметила, что всем сахалинским читателям очень приятно было узнать, что Евгений Рудашевский задумал приключенческий роман, где действие будет происходить на нашем острове, и приехал сюда собирать материал для будущей книги. Она отметила, что в фондах островных библиотек есть многие произведения Евгения Рудашевского, и пригласила его провести презентацию романа о Сахалине, когда книга выйдет из печати, именно здесь – в областной детской библиотеке. «Конечно, я буду очень рад!» – ответил Евгений Всеволодович.
Евгений Рудашевский – интересный рассказчик, поэтому час, отведенный на встречу, пролетел совершенно незаметно. Писатель рассказал о своем пути в литературу, о том, какие темы и сюжеты ему интересны, приоткрыл многие секреты своей «творческой кухни». В частности, он рассказал, что обязательно старается побывать в тех местах, куда намерен отправить героев задуманной повести или романа. Это очень помогает перевоплощаться в персонажей, жить их мыслями, чувствами и желаниями, когда писатель уединяется в деревенском доме, чтобы создавать текст.
Участники встречи задавали гостю самые разные вопросы, и он обстоятельно отвечал каждому. Многим понравился его ответ на вопрос, какие книги детям обязательно нужно прочесть. Писатель убежден, что не надо заставлять детей ничего читать, тут самое главное – свободный выбор! Читать, конечно, нужно обязательно, но только то, что тебя увлекает и захватывает. Только так чтение войдет в привычку и станет потребностью, поможет духовному развитию.
В завершение встречи Евгений Рудашевский подписал свои книги для областной детской библиотеки, раздал всем желающим автографы и сфотографировался с юными читателями.
Писатель пробудет на Сахалине до середины августа. Он будет изучать краеведческий материал для задуманного романа, а в ближайшие дни отправится с рюкзаком в пеший поход по южному Сахалину – от мыса Анива до Охотского. Личные впечатления от путешествия, уверен он, помогут сделать повествование максимально похожим на реальную жизнь.
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