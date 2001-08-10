На Сахалине главы администраций ускорили ремонт дорог после губернаторской критики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сегодняшнему дню работы по ямочному ремонту дорожного покрытия полностью выполнены в Ногликском районе. Более половины дефектов устранили в Тымовском и Охинском городских округах. В Курильском районе после оформления всей необходимой документации приступили к подготовительным работам. Ранее о необходимости ускорить ямочный ремонт дорог в этих муниципальных образованиях заявлял губернатор Валерий Лимаренко.

- Качественный ремонт дорог - это вопрос комфорта и безопасности наших жителей. Именно поэтому мы уделяем ему так много внимания. Уже третий год подряд направляем основной объем "дорожных" денег районам, чтобы муниципальные образования могли оперативно устранить все выявленные дефекты. Важно выполнять эту работу своевременно. В противном случае к главам у меня будут самые серьезные вопросы, - отметил глава региона.

К сегодняшнему дню в Ногликском районе устранили дефекты общей площадью 500 квадратных метров.

- Выполняя задачу губернатора Валерия Лимаренко, мы ускорили проведение ремонтных работ. Так, областное финансирование позволило нам устранить дефекты на участках, по которым проходят автобусные маршруты. Также мы направляем и муниципальные средства на ремонтные работы. Планируем привести в порядок улицы Физкультурную и Стадионную в Ногликах, - рассказал глава муниципального образования Сергей Камелин

В Тымовском городском округе ликвидировали 63 ямы из 117 площадью 691 квадратный метр. Ремонт стартовал с запозданием из-за недобросовестного подрядчика.

В Охинском районе - устранили 114 из 222 дефектов дорожного полотна площадью более 3800 квадратных метров. В Курильском районе к работам приступят в ближайшее время.

Напомним, весной глава региона поручил провести текущий ямочный ремонт на юге острова до 1 июля, на севере и Курилах - до 1 августа. Всего в области было выявлено почти 5 тысяч дефектов площадью 59 тысяч квадратных метров. Финансирование на выполнение этих работ было своевременно доведено из областного бюджета на уровень муниципалитетов.

В работе по поиску дорожных дефектов активно участвовали общественники и волонтеры "Единой России". Сахалинцы и курильчане сообщали о ямах на дорогах через приложение "Острова.65".