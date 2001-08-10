Чистая вода: как в Сахалинской области модернизируют систему водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области большое внимание уделяется созданию комфортных условий для жизни населения. Одно из условий - чистая вода. Из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая вода" на 2023 год региону выделено 1,9 млрд рублей. Подробнее о работе правительства в этом направлении - в нашем материале.
Водозабор "Южный"
Самый большой водозабор в регионе в скором времени появится в Южно-Сахалинске. Он сможет снабжать чистой водой 65 тыс. человек. Для реализации столь масштабного проекта власти региона привлекли 19 млрд рублей инвестиционных средств.
Закончить строительство планируется в 2025 году. После запуска объекта в централизованную систему снабжения водой включат локальные сети Хомутово, Октябрьского, Лиственничного, Зимы, и другие районов на юге островной столицы.
А для жителей западной части Южно-Сахалинска этой весной начали строить водопроводные сети длинной 32 км. Через них централизованное водоснабжение будут получать 10 тыс. человек.
Доступная чистая вода
Модернизация системы водоснабжения ведется также в селе Онор Смирныховского района. Работы по восстановлению и улучшению магистрального водопровода начали проводить в июне.
Для того, чтобы обеспечить людей чистой водой по всем требованиям СанПина, в селе появится станция водоподготовки, мощностью 210 "кубов" в сутки.
Как отметил депутат Сахалинской облдумы Александр Болотников, до сих пор централизованное водоснабжение есть не во всех населенных пунктах, Люди вынуждены использовать колодезную воду или ждать завозную. В селе Онор водопровод был построен еще 80-х. Естественно за эти годы все вышло из строя, и вот наконец началась его реконструкция. Это принципиально важно для всех жителей. Чистая вода станет доступной для более 900 местных жителей.
В планах закончить работы в ноябре 2024 года.
Станция водоочистки в Правде
В селе Правда Холмского городского округа стартовало возведение станции водоочистки. На ее строительство выделили более 237 млн рублей.
Новый объект мощностью 500 "кубов" в сутки сделает возможным получение чистой воды для порядка 1,6 тыс. местных жителей.
Недавно стройку посещала министр ЖКХ региона Наталия Куприна. Она отметила, что отставаний в графике проведения работ нет, закончить возведение объекта необходимо в ноябре 2024 года.
В Холмском районе уже обновили десятки километров труб центрального водоснабжения, возвели новую современную станцию по очистке воды, что благоприятно сказывается на реальной жизни населения. В скором времени проблемы с водоснабжением в муниципальном образовании уйдут в прошлое.
Вода в Углегорске
В Углегорске не так давно установили две новых емкости для чистой воды объемом 2,5 тыс. "кубов".
Такие резервуары смогут в течение 10 часов снабжать население райцентра и села Ольховка чистой водой. Использовать их планируется во время разливов или загрязнения реки Углегорка, как это было в феврале. Тогда повышенная мутность воды стала причиной поломки водоочистительной станции.
Также в ближайшие два года здесь установят новые насосы и автоматику для регулирования подачи коагулянтов. Планируется провести капитальный ремонт водонапорной башни и других сооружений.
В Углегорске провели настройку станции водоподготовки и обучили персонал. Меры помогли впервые избежать отключения водоснабжения в паводки.
Обеспечение населения чистой водой является приоритетной задачей правительства Сахалинской области. Ежегодно на эти цели выделяются существенные средства. Для решения проблем с водоснабжением в островной регион привлекают не только деньги из федерального бюджета, но и специалисты из центральной части РФ. Результат каждый житель может ощутить на себе.
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