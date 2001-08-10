Участники СВО и члены их семей могут получить новую профессию на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Еще одна мера поддержки участников специальной военной операции была введена в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Усовершенствовать свои профессиональные навыки или получить новую профессию, востребованную на рынке труда, могут участники СВО, их супруги, родители, дети-инвалиды старше 18 лет, а также те, кто находится либо находился на иждивении бойцов.
Обучиться можно совершенно бесплатно при содействии службы занятости населения. Ранее такую возможность имели только участники СВО, имеющие удостоверение ветерана боевых действий, и члены семей погибших бойцов.
- С удовольствием воспользуюсь таким шансом, - поделилась мать участника спецоперации Светлана Гаврилова из Ноглик. - Сейчас я работаю воспитателем детского сада "Берёзка" и планирую пройти переподготовку по направлению "Тьютор". После хочу перевестись на другую должность с более удобным графиком и высоким доходом.
Для прохождения профессионального обучения нужно обратиться в центр занятости населения по месту проживания или пребывания либо по телефону в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области: 8 (4242) 672-541. Карьерные консультанты предложат востребованные программы переподготовки: педагог-воспитатель, дефектолог, а также другие направления в сферах здравоохранения, цифровых технологий, туристического бизнеса. Для тех, кто проявит интерес к получению новой профессии, предложат обучение на кондитера, младшего воспитателя, повара, делопроизводителя.
- Конечно, нам важно поддерживать тех, кто призван на защиту Родины, и их семьи. Сахалинцы и курильчане должны быть уверены, что при необходимости они всегда смогут совершенно бесплатно улучшить свои профессиональные навыки, получить новую профессию, чтобы найти работу, повысить доход, - отметила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
Напомним, участники специальной военной операции и члены семей погибших защитников также могут повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные компетенции в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", подав заявку на портале "Работа России".
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