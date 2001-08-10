В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории всего городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа по ликвидации растения ведется на регулярной основе, начиная с мая. Так, в течение текущей недели по плану-графику на территории центральной части областной столицы обработано 5 га, в Ключах и Луговом - 7 га, в Ново-Александровске и Новой Деревне по результатам повторного окоса - 9 га.
На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках расположенных как в планировочных районах, так и на территории Южно-Сахалинска.
По информации МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
До конца сезона в планах администрации – ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.
Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.
Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
- 03:20 Сегодня Кондиционер сплит-система для дома и офиса
- 03:18 Сегодня Как Акмаль Мамарахимов меняет мир к лучшему своими добрыми делами
- 03:19 Сегодня Самый эффективный способ избавиться от клопов
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
09:37 21 Июля Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
15:14 20 Июля У мертвых птиц в Долинском районе выявили птичий грипп типа "А"
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
Выбор редакции
- 15:24 Вчера Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
- 16:42 24 Июля Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?