В Южно-Сахалинске продолжается работа по ликвидации борщевика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории всего городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа по ликвидации растения ведется на регулярной основе, начиная с мая. Так, в течение текущей недели по плану-графику на территории центральной части областной столицы обработано 5 га, в Ключах и Луговом - 7 га, в Ново-Александровске и Новой Деревне по результатам повторного окоса - 9 га.

На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках расположенных как в планировочных районах, так и на территории Южно-Сахалинска.

По информации МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

До конца сезона в планах администрации – ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.

Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.