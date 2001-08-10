Капитальный ремонт во дворах на ул. Карьерной в Южно-Сахалинске идет с опережением графика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основная часть работ на придомовых территориях уже выполнена. Заменено асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Сейчас завершается установка бордюров, после чего подрядчик приступит к благоустройству зеленой зоны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Капитальный ремонт идет одновременно по трем адресам: ул. Карьерная, 35, 37, 39. Сегодня объект проинспектировали общественники. Совместно со специалистом МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», а также подрядчиком они проверили ход выполнения работ.
Как отмечают в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», капитальный ремонт территории выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Работы идут с опережением графика. Срок окончания контракта — 1 октября.
- Мы заменили щебеночное основание, асфальтовое покрытие, бордюры. Благодаря взаимодействию с сетевыми организациями, которые проводили ремонт коммуникаций на некоторых участках, нам удалось ускорить работу, - рассказал представитель подрядной организации Вагаршак Ташуян.
Кроме того, капитальный ремонт дворовой территории ведется в тесном контакте с жильцами. Так, по просьбе горожан с южной стороны дома № 39 появилась парковочная зона. Здесь же был организован отдельный выезд на ул. Карьерную.
На данный момент подрядчик ведет подготовительные работы для озеленения. Во дворах высадят газон и установят металлические ограждения, все деревья по желанию жителей сохранят.
По результатам мониторинга общественники положительно оценили темп и качество капитального ремонта.
- Сейчас этот район приходит к стандартам комфортной городской среды. Работы сделаны прилично: зеленые зоны огорожены, пожелания жителей в части газонов учтены. Уже сейчас на двор приятно посмотреть и можно порадоваться за жителей и город, - отметил председатель городского дорожного общественного совета Валерий Ерохов.
- Первое место, куда ты выходишь из своего подъезда, — дворовая территория. Когда ты выходишь в чистый благоустроенный двор, это намного приятнее. Уже сейчас здесь есть парковочная зона, после благоустройства появится территория для прогулок, - добавила председатель Общественного совета города Алена Силачева.
Отметим, в этом году капитальный ремонт запланирован в 25 дворах муниципалитета, также по программе «1000 дворов» будут благоустроены семь объектов. Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Из-за непогоды в начале лета сроки работ на некоторых объектах скорректированы.
Работы по ремонту дворовых территорий находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные мероприятия проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.
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