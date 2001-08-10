На Сахалине военнослужащие учатся стрелять из автоматов, пулемётов, гранатомётов и снайперских винтовок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», ежедневно проходят занятия по боевой подготовке с добровольцами и военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий по огневой подготовке личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74, 7,62-мм пулемётов ПК, гранатомётов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД, а также осваивают навыки передвижения боевыми двойками на поле боя.

Во время передвижения боевых двоек по открытой местности или в условиях городской застройки военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.

Кроме того, каждый военнослужащий и доброволец, вне зависимости от своей должности, проходит курс обучения по оказанию первой медицинской помощи.

Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими и добровольцами на Сахалине проходят ежедневно, под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.