На Сахалине военнослужащие учатся стрелять из автоматов, пулемётов, гранатомётов и снайперских винтовок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», ежедневно проходят занятия по боевой подготовке с добровольцами и военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий по огневой подготовке личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74, 7,62-мм пулемётов ПК, гранатомётов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД, а также осваивают навыки передвижения боевыми двойками на поле боя.
Во время передвижения боевых двоек по открытой местности или в условиях городской застройки военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.
Кроме того, каждый военнослужащий и доброволец, вне зависимости от своей должности, проходит курс обучения по оказанию первой медицинской помощи.
Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими и добровольцами на Сахалине проходят ежедневно, под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.
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