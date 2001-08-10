В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой за имущественные преступления 40-летней жительницы города Южно-Сахалинска в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По версии следствия, начиная с декабря 2016 года, женщина в течение пяти лет работала ведущим бухгалтером в одной средней общеобразовательной школе областного центра. В мае 2021 года при проведении проверки учредителем было установлено, что у неё имеется судимость, в связи с чем возникла необходимость в её увольнении.

Однако руководитель школы предложила обвиняемой вариант, при котором та могла избежать ухода с работы. Так, экс-бухгалтер официально стала уборщицей, но при этом продолжила выполнять функции финансиста. Этим она воспользовалась в корыстных целях – стала похищать денежные средства с банковского лицевого счёта организации, создавая фиктивные платёжные поручения на приобретение моющих средств, хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских принадлежностей и так далее.

Подложные документы злоумышленница подписывала электронной подписью руководителя образовательного учреждения. Следствием установлено, что за период с декабря 2021 года по январь 2023 года под видом осуществления текущих платежей она создала 75 поддельных документов, на основании которых перевела на счета своей дочери более 2 млн рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Действиям руководителя образовательной организации также будет дана правовая оценка.