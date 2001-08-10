МегаФон запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сеть МегаФона появилась в крупнейшем на Дальнем Востоке аэровокзале - новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составляет более 47 тысяч кв. м. Базовая станция оператора спроектирована с учетом повышенной нагрузки на сеть: предполагаемая пропускная способность терминала составляет около 1 600 пассажиров в час.
Техническое решение, которое использовали специалисты оператора, позволяет единовременно обеспечить сетью 4G тысячи гостей и сотрудников терминала в главном зале, пунктах регистрации, вылета и прилета, "чистой" зоне, багажном отделении, на торговых площадях, в служебных помещениях. Кроме того, скоростной мобильный интернет доступен и на привокзальной площади аэропорта, где оборудована крытая галерея, защищающая пассажиров от дождя и снега при высадке и посадке в транспорт. Также на территории аэровокзала работают современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звуком и возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.
Телеком-статистика свидетельствует о том, что в аэропорту Южно-Сахалинска ежегодно увеличивается не только пассажиропоток, но и мобильная активность. В 2022 году старый терминал обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году. С начала этого года число абонентов МегаФона и объем передачи данных оператора в воздушной гавани выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительную долю интернет-трафика генерируют гости из других регионов. Среди визитеров основную часть, по данным оператора, занимают жители Москвы и Московской области (17%), Хабаровска (9%) и Приморского края (7%).
"Сахалин привлекает туристов не только в зимний период - на острове много мест, которые можно посещать в течение всего года, а уникальная природа прекрасна в каждом сезоне. Кроме того, на остров прилетает много специалистов, работающих вахтовым методом на предприятиях различных отраслей экономики. Первое, что видят гости региона - это аэропорт, поэтому новое здание аэровокзала сделали технологичным и в то же время уютным. Сегодня в число важных составляющих комфорта пассажиров обязательно входят качественный мобильный интернет и голосовая связь. Поэтому мы максимально оперативно развернули в новом терминале покрытие LTE, чтобы уже в день открытия наши абоненты могли с пользой провести время в ожидании рейса", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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