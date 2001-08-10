В Поронайском районе стартует конкурс "Лучший двор"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Поронайского городского округа объявляет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Лучший двор". Поучаствовать в летнем украшении своего двора и побороться за звание победителей приглашают всех желающих жителей района. К рассмотрению принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
Участникам предлагают воплотить на своих территориях оригинальные идеи по благоустройству и украшению. Старания оценит конкурсная комиссия, которая побывает лично на каждом объекте.
- Впервые творческое состязание между дворами Поронайского района провели в прошлом году. В нем приняли участие четыре дворовые территории. В этом году мы вместе с жильцами этих дворов воплотили в жизнь их идеи по улучшению придомовых пространств. Надеюсь, что в этом году участников станет еще больше, и как следствие в наших населенных пунктах будет повышаться уровень благоустройства, формироваться бережное отношение к своему дому, двору и улице, - отметил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
Номинации конкурса:
- "Самый зеленый двор";
- "Самый уютный двор";
- "Самый креативный двор".
Заявки принимаются до 20 августа по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, кабинет № 14 или в электронном виде на e-mail. Форма заявки размещена на официальном сайте Поронайского городского округа. Телефон для справок 5-60-03 (доб. 128).
Награждение победителей состоится на праздновании Дня города. Лучшие дворы будут награждены сертификатами на покупку объектов благоустройства (скамейки, урны, беседки, детское игровое или спортивное оборудование, зеленые насаждения). Обязательным условием для передачи объектов благоустройства, зеленых насаждений является наличие протокола собственников многоквартирного дома, ставшего победителем, с решением о выборе объектов благоустройства, зеленых насаждений, а также о принятии новых объектов в состав общего имущества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
- 03:20 Сегодня Кондиционер сплит-система для дома и офиса
- 03:18 Сегодня Как Акмаль Мамарахимов меняет мир к лучшему своими добрыми делами
- 03:19 Сегодня Самый эффективный способ избавиться от клопов
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 Сегодня В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
09:37 21 Июля Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
15:14 20 Июля У мертвых птиц в Долинском районе выявили птичий грипп типа "А"
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
Выбор редакции
- 15:24 Вчера Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
- 16:42 24 Июля Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?