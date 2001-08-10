В Поронайском районе стартует конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Поронайского городского округа объявляет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Лучший двор". Поучаствовать в летнем украшении своего двора и побороться за звание победителей приглашают всех желающих жителей района. К рассмотрению принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

Участникам предлагают воплотить на своих территориях оригинальные идеи по благоустройству и украшению. Старания оценит конкурсная комиссия, которая побывает лично на каждом объекте.

- Впервые творческое состязание между дворами Поронайского района провели в прошлом году. В нем приняли участие четыре дворовые территории. В этом году мы вместе с жильцами этих дворов воплотили в жизнь их идеи по улучшению придомовых пространств. Надеюсь, что в этом году участников станет еще больше, и как следствие в наших населенных пунктах будет повышаться уровень благоустройства, формироваться бережное отношение к своему дому, двору и улице, - отметил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.

Номинации конкурса:

- "Самый зеленый двор";

- "Самый уютный двор";

- "Самый креативный двор".

Заявки принимаются до 20 августа по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, кабинет № 14 или в электронном виде на e-mail. Форма заявки размещена на официальном сайте Поронайского городского округа. Телефон для справок 5-60-03 (доб. 128).

Награждение победителей состоится на праздновании Дня города. Лучшие дворы будут награждены сертификатами на покупку объектов благоустройства (скамейки, урны, беседки, детское игровое или спортивное оборудование, зеленые насаждения). Обязательным условием для передачи объектов благоустройства, зеленых насаждений является наличие протокола собственников многоквартирного дома, ставшего победителем, с решением о выборе объектов благоустройства, зеленых насаждений, а также о принятии новых объектов в состав общего имущества.