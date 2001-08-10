Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячей воды не будет в Южно-Сахалинске с 1 по 10 августа включительно, рассказали ТИА "Острова" в ООО "РИР-Сахалин" - УО АО "СКК".

Это обязательная и ежегодная часть плана мероприятий по подготовке систем теплоснабжения и ГВС к новому отопительному сезону. Перечень необходимых работ утверждён городской администрацией и включает в себя ремонт тепловых сетей, ремонт и техническое обслуживание насосных станций, коллекторной ТЭЦ-1 и оборудования центральных тепловых пунктов и т.д.

Работы начнутся сразу после того, как ПАО «Сахалинэнерго» осуществит останов ТФУ ТЭЦ-1. Вернётся горячая вода в дома горожан 11 августа. При этом тепловая инспекция АО «СКК» напоминает, что только совместная и слаженная работа ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний позволит горячей воде поступить в дома жителей вовремя: УК должны подготовить внутренние сети дома к приёму ГВС, выполнив все регламентные работы.