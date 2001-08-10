79 сахалинцев, пострадавших на производстве, прошли лечение в санаторно-курортных учреждениях с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего в текущем году отделение Социального фонда России по Сахалинской области обеспечит санаторно-курортным лечением порядка 200 человек, пострадавших на производстве или в результате профзаболеваний, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда.

В соответствии с законодательством работники, пострадавшие при несчастном случае на производстве или получившие профессиональное заболевание, могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение. С начала нынешнего года 79 сахалинцев и курильчан уже получили высококвалифицированную медицинскую помощь в санатории "Синегорские минеральные воды", центрах реабилитации "Кристалл" (г.Анапа) и "Тараскуль" (г.Тюмень). Всего в этом году на лечение отправятся 204 островитянина.

Одновременно с предоставлением медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, отделение Социального фонда России по Сахалинской области обеспечивает пострадавших граждан и сопровождающих их лиц бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Оплате подлежит и отпуск на весь период лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска).

Напомним, санаторно-курортное лечение является одним из важнейших этапов комплексной реабилитации, которая способствует скорейшему восстановлению здоровья и улучшению качества жизни пострадавших граждан. Данная мера предоставляется всем без исключения пострадавшим, в программе реабилитации которых есть соответствующие рекомендации. Показания к санаторно-курортному лечению определяет лечащий врач.

Для получения путевки гражданам, пострадавшим на производстве или в результате профзаболеваний, необходимо подать заявление в ОСФР по Сахалинской области в клиентской службе фонда либо через портал Госуслуг.