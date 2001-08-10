Почти 8 миллионов рублей выиграл житель Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти восемь миллионов рублей выиграл удачливый приморец в государственной лотерее "Рапидо", сообщает РИА VladNews. Суперприз суммой 7 896 392 рубля был разыгран 24 июля.

За своим выигрышем участник еще не обратился. Предположительно он купил билет в Находке на несколько тиражей подряд за 2 500 рублей.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут. К победе новоиспеченного миллионера привели числа 1, 20, 12, 8, 17, 18, 13, 16, отмеченные в первом поле билета, и число 2 - во втором.