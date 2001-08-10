Газ в каждый дом: как проходит программа газификации в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах проводится крупнейшая программа газификации. Инициировал ее лично губернатор Валерий Лимаренко. Согласно плану, до 2025 года голубое топливо появится во всех районах островного региона. Подробнее о программе — в материале.

Экотопливо каждой семье

В этом году уровень газификации достиг 57%. Совсем недавно этот показатель был втрое меньше.

По словам главы региона, до конца 2023 года завершится сбор заявлений на догазификацию. Возможность подключить себе голубое топливо должна быть у всех жителей в следующие три года.

Газ необходимо провести еще в 7 муниципальных образований. Среди них такие районы, как Корсаковский, Холмский и Долинский.

Уже в этом году начнут свою работу газораспределительные станции «Южная», «Макаров» и «Леонидово». Кроме того, завершится возведение котельной в тымовском селе Ясное, которая будет функционировать на газу. Также начнется строительство 18 котельных на газовом топливе в Анивском, Долинском, Корсаковском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Как отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, к 2026 году Сахалинская область станет лучшей на Дальнем Востоке по уровню газификации.

ПАО «Газпром» также планирует заняться благоустройством областного центра. Компания профинансирует строительство офисных зданий, школ и других значимых объектов. Также «Газпром» возьмет на себя обязательства по строительству комплекса СПГ в селе Дальнем. На спецтранспорте сжиженный газ будет отправляться в порт Корсакова, а далее на Курилы.

Всего компания планирует вложить в Сахалинские проекты более 100 млрд рублей.

Меры поддержки

Помимо того, что власти работают над программой газификации в части внедрения ее на острова, они заботятся о том, чтобы газ был доступен населению. В регионе действуют различные меры поддержки. Например, сахалинцам и курильчанам возвращают до 152 тысяч рублей на подготовку домов к приемке экологичного топлива.

Для льготников в трех районах Сахалина компенсируют до 60 тысяч рублей на покупку газового оборудования. На возврат средств могут рассчитывать жители Южно-Сахалинска, Анивского и Корсаковского районов.

В этом году впервые к газу подключили садовое некоммерческое товарищество. Самым сложным оказалось собрать все документы и подписи всех участников товарищества. Строительство также осуществлялось за счет средств собственников. На создание проекта, строительство и монтаж у членов СНТ «Айболит-86» ушло около 23 млн рублей. Сейчас 25 домовладений уже пользуются газом, еще 46 участков подключат до конца 2023 года. Газовое топливо не только будет дешевле, но и экологичнее. Жители смогут избавиться от грязи и сажи в домах.

Сейчас правительство рассматривает возможности подключения других СНТ к экотопливу средствами «Газпрома».

Для тех, кто еще не до конца разобрался в процессе газификации своего домовладения , работают волонтеры проекта «Забота. Защита. Уважение». Они проводят обходы квартир и домов и консультируют жильцов для подключения газа. Ведь понять все тонкости заполнения документации не так просто. Особенно помощь ценят пожилые люди.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики региона Виктора Гармидера, важно не только правильно заполнить и подать, но и подготовить дом к приему газа. Необходимо установить котел, плиту и счетчик, а также для безопасности повести систему аварийного отключения и газоанализатор.

Всего на подключение к экологичному топливу жители подали более 15 тыс. заявок. В этом году газ появится у 7 тыс. новых пользователей.

Экологичный транспорт

В Сахалинской области газифицируют не только дома, но и транспорт. На метане в области ездят порядка 4 тыс. авто. Треть автобусного автопарка также пользуется газовым топливом.

Всем местным жителям, которые решат перевести машину на газ, компенсируют до 150 тысяч рублей затрат. Также для них в 2 раза снижен налог на транспорт. Цена газового топлива тоже меньше дизеля вдвое.

Для обеспечения газом автомобили, на Сахалине действует четыре АГНКС. Одну из них открыли недавно в Тымовском. Раньше такие комплексы были только в Южно-Сахалинске.

Газификация поможет жителям островного региона дышать чистым воздухом, а также сэкономит средства, которые они тратили на покупку угля, оплату электричества и других связанных с этим расходов. С каждым годом увеличивается количество машин на метане и становится меньше угольных котельных. Газификация — это вклад в будущее.