Тихоокеанское
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16:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей планировочного района Владимировка состоится выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 26 июля, для жителей планировочного района Владимировка состоится личный приём граждан руководителем департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Сахалинская, 106 а. Начало в 16.00.

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