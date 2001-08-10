Свыше 150 сахалинских предпринимателей стали ближе к международной арене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В региональном Центре поддержки экспорта (ЦПЭ) подвели итоги за первое полугодие 2023 года. Представители островных компаний получали консультации и бесплатное обучение, презентовали услуги на зарубежных выставках, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Значимым событием стало открытие Китая для визитов деловых и туристических групп, что позволило организовать участие бизнеса в двух мероприятиях: туристической выставке Guangzhou International Travel Fair (GITF) в Гуанчжоу и рыбопромышленной выставке China (Fuzhou) International Seafood & Fisheries Expo (FIFE) в Фучжоу.

- Участие в международных выставках - это один из самых эффективных способов выхода на зарубежные рынки и расширения продаж. Наши компании получили прекрасную возможность представить свою продукцию и найти партнёров в Китае. Несколько сахалинских участников выставок уже заключили новые экспортные контракты, - рассказала руководитель ЦПЭ Дина Романова.

Помимо организации участия в выставках, в первом полугодии для экспортёров провели образовательные мероприятия по тематике внешнеэкономической деятельности. Сахалинские предприниматели посетили 4 вебинара и 2 очных семинара, где познакомились с такими аспектами экспортной деятельности, как особенности поиска зарубежных покупателей, логистика, маркетинг и другими. Шесть предприятий получили поддержку в поиске иностранного покупателя - наибольшей популярностью пользовались страны СНГ и Китай, заключены экспортные контракты.

Всего же услугами Центра, в том числе консультационными, удалось охватить 155 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня специалисты предоставляют около 20 видов государственной поддержки благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом Владимиром Путиным. Большинство услуг оказывается бесплатно, некоторые - на условиях софинансирования.

Напомним, Центр поддержки экспорта входит в структуру сахалинского центра "Мой бизнес", где самозанятым, предпринимателям и организациям оказывают более 400 услуг. Подробнее о помощи ориентированным на внешние рынки компаниям можно узнать на сайте или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 3).