Профессиональные ландшафтные дизайнеры приступили к оформлению сквера Солнечная поляна в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К творческой работе в рамках конкурса "Цветущий Южный" подключаются предприниматели и организации, коллективы школ и детских садов, инициативные горожане, представители ТОСов. Горожане украшают территорию муниципалитета цветочными и ландшафтными композициями, рассказали ТИА "Острова" в горордской администрации.
Напомним, открытый конкурс "Цветущий Южный" проводится в областном центре второй год. Соревнование проходит как для любителей, так и для профессиональных ландшафтных дизайнеров. Площадкой для профессионалов озеленения в очередной раз стал Сквер Солнечная поляна.
Второй год подряд в творческом состязании участвует команда из Хабаровска, представляющая ООО "Дальневосточная архитектурная компания". Как рассказывает руководитель отдела ландшафтной архитектуры Виктория Селиверстова, цель - завершить начатую в прошлом году композицию. Специалисты компании решили дополнить свой проект альпийской горкой. Живописный объект будут украшать многолетние растения. Для того, чтобы предвосхитить конечный результат, авторы проекта перед началом работы на местности сделали 3D-визуализацию.
- Наша композиция называется "Времена года". С одной стороны будут цветущие кустарники: гортензии, спиреи. Со стороны альпийской горки разместим почвопокровные растения. При этом цвести они будут в разное время, тем самым поддерживая декоративность в течение всего летнего периода, - рассказала Виктория Селиверстова.
Все материалы для работы - камень, бордюр, щепу - специалисты приобрели в областном центре, а растения - в местном питомнике. Администрация города помогла с материалами, которые необходимы ландшафтным дизайнерам в большом объеме: это земля, песок и галька.
Участница ландшафтного соревнования Наталья Красикова в этом году вышла на конкурс с новым для себя проектом. Южносахалинке предстоит украсить входную зону сквера, которая расположена на небольшом склоне. В композиции участница планирует показать имитацию морской волны. Для своей работы Наталья Красикова выбрала многолетние растения с гармоничными цветовыми сочетаниями, которые требуют минимального ухода. Также поддерживать концепцию проекта будут природные материалы - галька и валуны.
- Я думаю, что наша работа внесет яркость и красоту в этот сквер. Мы смотрим на свою прошлогоднюю композицию, и я понимаю, что у нас все получилось: мы преобразили это место. Сквер большой, здесь отдыхают много людей с детьми, и мы можем сделать эту точку притяжения своими конкурсными работами еще более интересной, - добавляет Наталья Красикова.
Как отмечают участники, на воплощение композиций им потребуется около двух недель.
Итоги конкурса "Цветущий Южный" будут подведены в сентябре.
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