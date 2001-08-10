Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе активными темпами идет газификация планировочного района Владимировка. Администрация Южно-Сахалинска призывает жителей частного сектора не затягивать процедуру оформления документов и подготовку дома к приему газа. Те абоненты, что начнут газификацию летом, предстоящую зиму смогут встретить с экологичным и экономичным топливом.

Напомним, в конце июня этого года состоялся запуск 2-го пускового комплекса сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка. Это обеспечило техническую возможность для подключения к голубому топливу порядка 300 новых абонентов, проживающих по ул. Сахалинская, Холмское шоссе, ул. Холмская, пер. Белорусский. На сегодняшний день в данном планировочном районе к газу подключено 208 домовладений. В ближайшее время в планируется ввести в эксплуатацию еще два пусковых комплекса - это возможность газификации более 220 земельных участков. Из них 30 домовладений подготовлены и ожидают запуск объекта.

Уточним, газификация Владимировки разбита на 7 этапов. З-й этап предусматривает запуск газа для жителей переулков Ангарский и Холодный, улиц Песочная и Крылова. 4-й этап - это дома по улицам Крылова, Раздольная, Совхозная, А. Блока, Трудовая, Херсонская, Песочная, Короткая; переулкам Кислородный, Заречный, Трудовой, Тупиковый, Волжский, Семафорный, Лесозаводской. Подробный адресный перечень с номерами домов и указанием этапа газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Газификация городского округа - приоритетное направление работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. На сегодняшний в областном центре день пользуются газом уже более 10600 абонентов: 4800 - домовладения, 5800 квартиры в МКД. В Южно-Сахалинске и планировочных районах построено 477 км газораспределительных сетей, из них 325 км. - муниципальные. Масштабная задача по газификации всех муниципалитетов до 2025 года с целью сделать жизнь островитян более комфортной, экологически безопасной и экономичной поставлена Правительством Сахалинской области и находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение".

- Газификация - многоступенчатый процесс, важную роль в котором играет владелец земельного участка. Он обязан подготовить свой дом к приему газа: построить газопровод во дворе и установить газовое оборудование в доме. Это первый и самый главный этап, который предстоит сделать собственнику, - рассказала ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Елена Кратенок. - Мы готовы помогать и информационно сопровождать наших горожан на каждом этапе, расскажем какой пакет документов нужен, что такое ситуационный план, который обычно пугает жителей. Все документы можно собрать, при необходимости - восстановить. Многие боятся сложностей и откладывают процесс газификации, этого делать не нужно.

Как уточняют в отделе газификации и энергоэффективности, практика показывает, что традиционно осенью ожидается массовая подача заявок от абонентов на проведение работ. Подрядные организации могут не справиться с таким наплывом. Поэтому лучше сделать это заблаговременно, чтобы к предстоящей зиме завершить все процедуры и встретить морозы с газом.

Первый шаг в вопросах газификации - обращение в офис АО "Газпром Газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны для консультаций: +7 (4242) 49-63-33, 8-800-700-44-99. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации. Для подачи документов на догазификацию можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, муниципалитет при поддержке правительства Сахалинской области реализует беспрецедентный объем мер компенсаций на догазификацию населения.

Первый механизм - это возмещение затрат на расходы, связанные со строительством сети газопотребления на земельном участке, выплаты производятся за счет бюджетных средств при поддержке Правительства Сахалинской области. Напомним, сумма компенсационных выплат для всех категорий граждан, проживающих в ИЖС на территории города, составляет - 152171 рубля на дом. Не подлежат компенсации затраты на нежилые помещения бани, теплицы, гаражи, гостевые дома и т.д., а также установку второго и последующего комплектов оборудования, а также на внутридомовое оборудование - за исключением льготных категорий граждан. Так, ветераны ВОВ, пенсионеры (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, дополнительно могут возместить затраты на оборудование - газовый котел, плита, счетчик, система контроля загазованности - в размере не более 50 тыс.руб.

Второй механизм - подготовка домовладения к приему газа в рамках заключения трех стороннего Соглашения. По заявлению гражданина за счет средств бюджета городского округа администрация города производит оплату компенсационных выплат подрядной организации за выполненные работы по подготовке жилых помещений к приему природного газа к газораспределительной сети, также в размере не превышающем 152171 рублей. Таким образом жителям изначально не нужно вкладывать собственные средства в значительном количестве, а потом их компенсировать. и при таком варианте затраты на газификацию за счет личных средств могут в среднем достигать 29 тысяч рублей.

Узнать о получении компенсационных выплат, заключении трехстороннего Соглашения. Получить консультацию по вопросам газификации можно в Департамент городского хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64-А, 1 этаж, каб.113/110. Телефон для справок: 300-584, доб. 1, 4, 6, 7. Запись на прием: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00 час.

Информация об алгоритмах газификации и памятки для населения опубликованы в специальном разделе на официальном портале администрации Южно-Сахалинска.