Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2023
Сейчас 21:12
90,49|100,36|66,91
Островной боксер стал победителем всероссийских соревнований "Байкал – 2023"
12:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских военнослужащих учат оказывать первую медицинскую помощь

Сахалинских военнослужащих учат оказывать первую медицинскую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими в мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), ежедневно проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи при прохождении полосы препятствий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед началом сдачи норматива, офицеры армейского корпуса ВВО проводят инструктаж по требованиям безопасности и правильности выполнения данного упражнения.

В ходе преодоления 100-метровой полосы препятствий военнослужащие разбиваются на пары и идут по двум направлениям, проходя: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.

Первая двойка эвакуирует раненого товарища из условно подбитой машины, оттаскивая его в безопасное место, пробираясь через колючую проволоку. В свою очередь вторая двойка бойцов оказывает первую медицинскую помощь раненому товарищу в окопе, выполняя норматив по наложению жгута, у линии соприкосновения с условным противником.

На всей полосе препятствий инструктора создают сложную тактическую обстановку применяя различные средства имитации: взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?