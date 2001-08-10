Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивные мероприятия начнутся в ближайшую субботу 29 июля на пляжной территории Анивы. Там будет дан старт всем любителям активного образа жизни в рамках триатлона "Анива-спринт", рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Организаторы соревнований - Министерство спорта Сахалинской области, администрация Анивского городского округа, спортшкола г. Анива, ОГАУ "Центр спортивной подготовки" Сахалинской области, Федерация триатлона Сахалинской области.

Участникам триатлона предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию 750 метров в плавании в заливе Анива, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров по асфальту вдоль морского побережья. Старт запланирован на 8:00.

Сразу после триатлона на пляжной территории Анивы пройдет фестиваль пляжных видов спорта. Организаторы устраивают зрелищные состязания по таким видам единоборств, как САМБО, борьба, регби и корейская национальная борьба Сирым". Бойцовские площадки начнут работу в 11:00.

Далее гостей будут развлекать участники межнационального фестиваля "В семье единой". В полдень на сцене, установленной на пляжной территории,

будет концерт. В программе примут участие колоритные творческие коллективы области. Пройдут мастер-классы. Для детей и взрослых организуют спортивно-игровую площадку. А для любителей восточной кухни организаторы дадут мастер-класс по приготовлению корейских и бурятских блюд.

В этот же день в селах Песчанское и Рыбацкое, на базе сельских Домов культуры отметят день рождения сел. Анивские артисты выступят с танцевальными и вокальными номерами. Для детей устроят тематические творческие мастерские.