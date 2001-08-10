Улицу Попова в Южно-Сахалинске готовят к асфальтированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня работы по подготовке к асфальтированию ведутся на ул. Попова от ул. Пуркаева на север, на ул. Киевской от ул. Сентябрьской до ул. Тихой, а также подготовка тротуара под асфальтирование - на западной стороне ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до школы №26 по ул. Есенина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На содержании улично-дорожной сети Южно-Сахалинска в ночь на 25 июля было задействовано 46 единиц техники, днем - 91 спецмашина и 118 человек.

Напоминаем также водителям о перекрытых участках улиц областного центра.

Сегодня, 25 июля, в связи с проведением работ по выправке железнодорожных путей в районе железнодорожного переезда (Пенсионный фонд) на ул. Ленина с 09.00 до 17.00 частично ограничено движение транспорта. Оно будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Также для движения закрыт 15-метровый участок с восточной стороны ул. Комсомольской, напротив дома №152. Ограничения продлятся до 15 сентября. Здесь ведутся подготовительные работы по замене инженерных сетей.

До 27 июля частично ограничено движение на пересечении улиц Поповича и Амурской - закрыта одна полоса по северо-восточной стороне перекрестка.

До 31 июля ограничено движение на внутриквартальном проезде в районе здания № 64А по пр. Мира от ул. Бумажной до дома №66 по пр. Мира (ТЦ "Коралл"). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Ориентировочно до конца июля ведутся ремонтные работы по пр. Победы в районе дома №19.

На ул. Железнодорожной в районе дома №1А по пер. Отдаленному в связи с реконструкцией сетей водоотведения закрыта для движения одна полоса по восточной стороне. Объезд - по полосе встречного движения. Ограничения планируются до конца июля.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Подрядчик планирует закончить первый этап работ на одном из участков к 10 августа. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы продолжаются работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В с чем скорректировано движение автобуса № 34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся до середины августа.

Также на ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Полностью завершить ремонт на участке планируется к 10 августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

Напоминаем, на кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской организовано двухполосное движение. Добавлена вторая полоса для движения транспортных средств с севера на юг по ул. Ленина в прямом направлении. По ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Кроме этого, информируем автомобилистов о предстоящих перекрытиях движения.

С 31 июля по 4 августа будет закрыт проезд для транспорта по ул. Амурской между домами № 137А и №139. Объезд данного участка возможен по пр. Победы или ул. Поповича.

С 1 по 4 августа будет закрыт проезд по ул. Курильской в районе дома № 3 по ул. Чехова (восточнее пересечения улиц). Проезд будет возможен по улицам Невельской и Хабаровской.

С 7 по 9 августа будет ограничено движение транспорта в межквартальном проезде, расположенном западнее дома №15 по ул. Фабричной. При этом сама ул. Фабричная для проезда будет свободна.

С 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.