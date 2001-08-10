В Южно-Сахалинске под ритмы барабанов открыли четвертый сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Показательные выступления, мастер-классы и танцы под открытым небом проходят в рамках проекта "Социальные танцы" - одного из победителей грантового конкурса администрации Южно-Сахалинска "Мы и наш город", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Четвертый сезон проекта стартовал торжественно, но в неофициальной обстановке. На танцевальной площадке городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина соорганизаторы проекта представили свои направления, а всех его участников приветствовали вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев и директор парка Виктор Калюжный.

Как отмечают организаторы, уже четвертый сезон подряд на танцевальной площадке городского парка встречаются представители не только различных танцевальных направлений, но и разных поколений. Эти люди объединены любовью к танцам - самому красивому виду искусства, дающему человеку любого возраста и профессии возможность общаться, проявить себя яркой и творческой личностью.

На открытии танцевали кадриль, сальсу, бачату, бразильский зук и, конечно, не обошлось без общего выхода вальсирующих пар. Команду "Социальных танцев" выходами в брейкдансе поддержал коллектив Young bullets crew. Вместе с руководителем студии Константином Каном ребята регулярно проводят минибаттлы и собирают средства для сахалинцев, нуждающихся в поддержке. Завершился праздник затемно, участники наслаждались танцем под открытым небом под живые ритмы барабанов.

- Для меня очень ценно, что люди ждут начало каждого сезона проекта. В этом году мы продолжаем проводить открытые занятия для всех желающих по различным танцевальным направлениям, занятия для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также объявляем о занятиях для семей участников СВО. Наш проект объединяет людей, к нам приходят целыми семьями. Благодарю всех соорганизаторов проекта, ведь это общий вклад команды не только в танцевальное движение Южно-Сахалинска, но и в наполнение городского пространства яркими музыкальными событиями, - говорит руководитель проекта "Социальные танцы" Ксения Карпенюк.

Подробнее о расписании проекта можно узнать в Telegram-канале школы танцев "Лайм" по ссылке.