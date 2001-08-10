Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в самом разгаре работы по ремонту дорог. Часть объектов уже привели в надлежащее состояние. Но есть муниципалитеты, которые до сих пор не приступили к выполнению поручения губернатора. Речь идёт о Тымовском и Курильском районах. А в Охинском и Ногликском городских округах ремонт идёт с отставанием от графиков. На заседании правительства Валерий Лимаренко потребовал ускорить процесс и уложиться в сроки - 1 июля для юга Сахалина и 1 августа - для севера острова и Курил.

Районы "двоечники"

Зимний период завершился для дорог Сахалинской области тяжёлыми потерями. В регионе было обнаружено более пяти тысяч дефектов на площади 59 тысяч квадратных метров.

В большинстве районов работы по устранению идут по графику. Но есть и "двоечники". В Тымовском, по словам экс-мэра Эдуарда Звада, во всем виноват недобросовестный подрядчик, который до сих пор не приступил к ремонту. В муниципалитете выявили 177 дефектов на дорогах.

В Курильске задержка восстановления дорог связана с асфальтобетонным заводом, который поздно начал работу. Там необходимо ликвидировать 48 ям.

Глава региона отметил, что такие проблемы говорят о неэффективности работы руководства района и неуважении к населению.

По словам политического эксперта Даниила Ермилова, губернатор изначально установил высокие темпы работы в регионе. А тех, кто не справляется с задачами, увольняют. После беседы с Валерием Лимаренко мэр Тымовского района сам решил покинуть свой пост.

По данным на середину июля, в Охинском городском округе ликвидировали только 29 из 222 дефектов дорожного полотна общей площадью шесть тысяч кв. м. Глава района Евгений Михлик попросил губернатора сдвинуть дедлайн, но получил отказ.

Тогда мэр объехал территорию ремонта и принял ряд решений для того, чтобы завершить работу в срок. Сейчас полностью отремонтированы три улицы. Работы ведутся также на улице Ленина, где дефекты закроют горячим асфальтом, чтобы продлить срок его эксплуатации. Большое внимание здесь уделяется качеству. Если жители пожалуются на недобросовестную работу подрядчиков, будут приняты меры.

Ещё один проблемный район - Ногликский. За несколько месяцев здесь не смогли устранить и половины выявленных дефектов дорожного покрытия. Всего здесь выявлено 18 ям. По словам мэра Сергея Карелина, отставание от графика связано с погодными условиями. Губернатор назвал отговорки недопустимыми.

Помимо работ, которые ведутся на средства из областного бюджета, в администрации планируют до конца сентября отремонтировать еще четыре тысячи кв. м. дорог.

Упор на тротуары

В Поронайском районе восстановительные работы уже на стадии завершения. Отремонтировать здесь удалось порядка тысячи "квадратов" дефектного покрытия.

Уделили внимание и грунтовым дорогам на улицах Морской и Вокзальной. Специалисты сделали отвод ливневых и талых вод и провели подсыпку.

В этом сезоне упор был сделан на тротуары. Новые пешеходные зоны появились на улицах Невельской и Полевой. Проведен ремонт и старых покрытий.

Активно ведётся ремонт дорог в Анивском районе. Там меняют около 20 тыс. кв. м. покрытия.

В Углегорске ямочный ремонт завершили в середине мая. В порядок там привели 2,6 тыс. кв. м. покрытия. Сейчас работы идут в других населённых пунктах района.

В областном центре основные работы по ямочному ремонту завершили в начале июня. В порядок привели 60 тыс. кв. м.

Всего в этом году на Сахалине и Курилах планируется отремонтировать 110 тыс. кв. м. дорожного полотна. Команда губернатора работает на опережение, начиная решать проблемы с дорогами с весны. Власти реагируют на все жалобы местных жителей и лично контролируют исполнение поручений.